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Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 02 марта 2013
Сток Сити
02.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
45+4'
Д. Коллисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
90'
+1
83'
Замена
Э. Погатец
️️️️
М. Джарвис
Замена
Ч. Адам
️️️️
Г. Уилэн
77'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Уолтерс
74'
70'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Замена
Б. Ши
️️️️
М. Кайтли
67'
54'
Желтая карточка
Д. Коллинс
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Д. Коллисон
11'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
Д. Коул
10'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Джо Коул
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
36
Уилсон
5
Шоттон
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
28
Кайтли
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
35
Джером
15
Крауч
19
Уолтерс
4-4-1-1
22
Яскилайнен
55
Демель
17
О'Брайен
39
Коллинс
23
Рид
16
Джарвис
19
О'Нил
17
Диаме
31
Тэйлор
12
Коул
9
Кэрролл
12
Уилэн
16
Адам
16
Адам
12
Уилэн
28
Кайтли
20
Ши
20
Ши
28
Кайтли
19
Уолтерс
9
Джонс
9
Джонс
19
Уолтерс
16
Джарвис
2
Погатец
2
Погатец
16
Джарвис
31
Тэйлор
10
Коллисон
10
Коллисон
31
Тэйлор
12
Коул
12
Важ Те
12
Важ Те
12
Коул
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
1
Рафаэль Шпигель
ВР
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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