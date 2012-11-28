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Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити - Ньюкасл: обзор матча 28 ноября 2012
Сток Сити
28.11.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
81'
Д. Уолтерс
85'
К. Джером
47'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ньюкасл
87'
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
В. Анита
87'
Замена
С. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 2:1!
К. Джером
Пас отдал
К. Джонс
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
К. Джером
81'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
68'
Замена
М. Кайтли
️️️️
Ч. Адам
68'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
58'
47'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Д. Ба
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
40'
Желтая карточка
Ч. Адам
28'
18'
Желтая карточка
В. Анита
15'
Желтая карточка
Д. Сантон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
5
Шоттон
17
Шоукросс
5
Кэмерон
6
Хут
26
Этерингтон
12
Уилэн
16
Адам
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
15
Крауч
3-2-3-2
23
Крул
2
Колоччини
5
Уильямсон
24
Перч
18
Сантон
2
Симпсон
24
Тиоте
6
Анита
18
Гутьеррес
19
Ба
61
Сиссе
16
Адам
28
Кайтли
28
Кайтли
16
Адам
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
6
Анита
9
Рэнжер
9
Рэнжер
6
Анита
61
Сиссе
10
Амеоби
10
Амеоби
61
Сиссе
Остались в запасе
Сток Сити
Ньюкасл
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сток Сити - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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