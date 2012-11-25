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Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 25 ноября 2012
Саутгемптон
25.11.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
35'
А. Лаллана
60'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
90'
+2
Замена
Д. Перч
️️️️
С. Тэйлор
Замена
Й. Хойвельд
️️️️
Л. Шоу
90'
+2
86'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Рамирес
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Р. Ламберт
76'
Желтая карточка
Г. Рамирес
70'
67'
Замена
С. Марво
️️️️
В. Анита
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамирес
60'
46'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Ш. Фергюсон
43'
Желтая карточка
М. Уильямсон
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Г. Рамирес
35'
Желтая карточка
Ж. Фонте
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Газзанига
23
Шоу
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
40
Панчеон
11
Рамирес
10
Лаллана
17
Ламберт
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
5
Уильямсон
27
Тэйлор
18
Сантон
3
Фергюсон
24
Тиоте
6
Анита
18
Гутьеррес
19
Ба
61
Сиссе
23
Шоу
26
Хойвельд
26
Хойвельд
23
Шоу
11
Рамирес
10
Дэвис
10
Дэвис
11
Рамирес
17
Ламберт
16
Родригес
16
Родригес
17
Ламберт
27
Тэйлор
24
Перч
24
Перч
27
Тэйлор
6
Анита
12
Марво
12
Марво
6
Анита
3
Фергюсон
10
Амеоби
10
Амеоби
3
Фергюсон
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
1
Келвин Дэвис
ВР
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
22
Стефен Харпер
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
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