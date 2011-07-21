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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Нью-Йорк Ред Буллз
Колорадо - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 21 июля 2011
Колорадо
21.07.2011, четверг, 00:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Колорадо - Нью-Йорк Ред Буллз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
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