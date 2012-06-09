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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Уганда - Сенегал
Уганда - Сенегал: обзор матча 09 июня 2012
Уганда
09.06.2012, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа J, 2 тур
1 : 1
Завершен
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Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
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05.06.2026
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23.06.2026
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Чемпионат мира, 1 тур
Франция
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16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
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