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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иордания - Ирак
Иордания - Ирак: обзор матча 03 июня 2012
Иордания
03.06.2012, воскресенье, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа B
1 : 1
Завершен
Ирак
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Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
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1 : 3
28.06.2026
Аргентина
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Алжир
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Австрия
3 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
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13.11.2026
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Ирак
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Ирак
0 : 2
10.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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04.06.2026
Ирак
Информация о матче
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