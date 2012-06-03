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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - Оман
Япония - Оман: обзор матча 03 июня 2012
Япония
03.06.2012, воскресенье, 14:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа B
3 : 0
Завершен
Оман
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Япония - Оман
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0
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0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Сайтама Стэдиум 2002
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