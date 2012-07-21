ЦСКА - Ростов

|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|1:1
|ЦСКА
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|20:30
|ЦСКА
|2:1
|Ростов
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|1:1
|ЦСКА
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|20:30
|ЦСКА
|2:1
|Ростов
|20 тур
|30 августа, воскресенье
|20:30
|Ростов
|1:0
|ЦСКА
|6 тур
|26 апреля, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|1:2
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|4
|6
|49:25
|+24
|64
|2.
|Зенит
|30
|18
|8
|4
|53:25
|+28
|62
|3.
|Анжи
|30
|15
|8
|7
|45:34
|+11
|53
|4.
|Спартак М
|30
|15
|6
|9
|51:39
|+12
|51
|5.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|14
|9
|7
|48:28
|+20
|51
|6.
|Рубин
|30
|15
|5
|10
|39:27
|+12
|50
|7.
|Динамо М
|30
|14
|6
|10
|41:34
|+7
|48
|8.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:40
|-2
|48
|9.
|Локомотив
|30
|12
|7
|11
|39:36
|+3
|43
|10.
|Краснодар
|30
|12
|6
|12
|45:39
|+6
|42
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|8
|15
|34:51
|-17
|29
|12.
|Волга НН
|30
|7
|8
|15
|28:46
|-18
|29
|13.
|Ростов
|30
|7
|8
|15
|30:41
|-11
|29
|14.
|Крылья Советов
|30
|7
|7
|16
|31:52
|-21
|28
|15.
|Мордовия
|30
|5
|5
|20
|30:57
|-27
|20
|16.
|Алания
|30
|4
|7
|19
|26:53
|-27
|19