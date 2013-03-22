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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Греция
Босния и Герцеговина - Греция: обзор матча 22 марта 2013
Босния и Герцеговина
22.03.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
3 : 1
Завершен
Греция
30'
Э. Джеко
36'
В. Ибишевич
54'
Э. Джеко
90+3'
Т. Гекас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Греция
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Т. Гекас
Пас отдал
Г. Самарас
Замена
А. Врсаевич
️️️️
В. Ибишевич
84'
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Х. Медуньянин
79'
73'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Салпингидис
Желтая карточка
С. Лулич
62'
58'
Замена
Я. Маниатис
️️️️
А. Циолис
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
З. Мисимович
54'
46'
Желтая карточка
К. Кацуранис
46'
Замена
Т. Гекас
️️️️
Г. Цавеллас
Пенальти не реализован!
З. Мисимович
36'
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
36'
35'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
З. Мисимович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
20
Аднан Захирович
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
6
Элвир Рахимич
ОП
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Греция
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
4-3-1-2
1
Бегович
4
Спахич
6
Враньеш
17
Жуканович
13
Муйджа
16
Лулич
8
Медуньянин
20
Захирович
10
Мисимович
11
Джеко
9
Ибишевич
3-2-3-2
1
Карнезис
0
Пападопулос
15
Торосидис
19
Папастатопулос
3
Цавеллас
0
Холебас
6
Циолис
21
Кацуранис
10
Карагунис
7
Самарас
14
Салпингидис
9
Ибишевич
19
Стеванович
19
Стеванович
9
Ибишевич
9
Ибишевич
2
Врсаевич
2
Врсаевич
9
Ибишевич
8
Медуньянин
6
Рахимич
6
Рахимич
8
Медуньянин
6
Циолис
2
Маниатис
2
Маниатис
6
Циолис
14
Салпингидис
0
Христодулопулос
0
Христодулопулос
14
Салпингидис
3
Цавеллас
17
Гекас
17
Гекас
3
Цавеллас
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Греция
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Босния и Герцеговина - Греция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Билино Поле
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