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Атлетико - Бешикташ

08.03.2012, Четверг, 22:00 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Атлетико - Бешикташ
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 6 4 1 1 11:4 +7 13
2. Удинезе 6 2 3 1 6:7 -1 9
3. Селтик 6 1 3 2 6:7 -1 6
4. Ренн 6 0 3 3 5:10 -5 3
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