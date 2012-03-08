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Твенте - Шальке-04

08.03.2012, Четверг, 22:00 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Твенте - Шальке-04
Товарищеские матчи 2009

7 июля, вторник 21:30 Шальке-04 0:0 Твенте
Кубок УЕФА (2008/2009), группа A
4 тур
3 декабря, среда 22:45 Твенте 2:1 Шальке-04
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Твенте 6 4 1 1 14:7 +7 13
2. Висла 6 3 0 3 8:13 -5 9
3. Фулхэм 6 2 2 2 9:6 +3 8
4. Оденсе 6 1 1 4 9:14 -5 4
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