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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 21 марта 2012
ПСЖ
21.03.2012, среда, 23:50
Франция. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Лион
19'
Нене (П)
24'
К. Чельстрем
38'
Лисандро
90+2'
Б. Гомис (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Лион
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Гомис
Желтая карточка
К. Жалле
+1
Желтая карточка
Х. Пасторе
Замена
Б. Коне
️️️️
К. Гренье
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
М. Дабо
️️️️
Лисандро
Замена
Г. Оаро
️️️️
К. Гамейро
Замена
М. Бастос
️️️️
Д. Бриан
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Бодмер
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Х. Пасторе
️️️️
М. Бишевац
ГОЛ! 1:2!
Лисандро
Пас отдал
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:1!
К. Чельстрем
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Нене
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
13
Кристоф Жалле
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ПЗ
12
Нене
ЛП
22
Сильвен Арман
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
7
Жереми Менез
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ПП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
РФ
Главный тренер
Реми Гард
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Мишел Бастос
ЛП
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-4-1
1
Дюшез
13
Жалле
33
Алекс
14
Лугано
4
Бишевац
22
Арман
12
Нене
8
Мотта
24
Бодмер
7
Менез
9
Гамейро
4-1-2-3
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
14
Умтити
26
Сиссоко
25
Гоналон
19
Гренье
4
Чельстрем
7
Бриан
18
Гомис
9
Лисандро
24
Бодмер
8
Матюиди
8
Матюиди
24
Бодмер
4
Бишевац
15
Пасторе
15
Пасторе
4
Бишевац
9
Гамейро
99
Оаро
99
Оаро
9
Гамейро
19
Гренье
26
Коне
26
Коне
19
Гренье
9
Лисандро
35
Дабо
35
Дабо
9
Лисандро
7
Бриан
7
Бастос
7
Бастос
7
Бриан
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Реми Веркутр
ВР
10
Эдерсон
ЛП
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
10
Эдерсон
ЛП
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча ПСЖ - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
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