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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Ирландия
Швеция - Ирландия: обзор матча 22 марта 2013
Швеция
22.03.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
0 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Ирландия
87'
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
С. Ларссон
87'
83'
Замена
Э. Кеох
️️️️
Д. МакКлин
77'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
76'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Р. Кин
75'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Т. Хюсен
73'
Замена
М. Антонссон
️️️️
М. Лустиг
46'
40'
Желтая карточка
П. Грин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
6
Расмус Эльм
ОП
11
Александер Качаниклич
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Пол Грин
АП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
13
Эртон Фейзалаху
ЦФ
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
20
Конор Сэммон
ЦФ
4-1-3-2
1
Исакссон
2
Лустиг
15
Ольссон
17
Сафари
4
Гранквист
6
Эльм
11
Качаниклич
9
Чельстрем
7
Ларссон
10
Ибрагимович
0
Хюсен
4-2-1-3
1
Форд
2
Коулмен
5
Кларк
20
Уилсон
4
О'Ши
11
МакКлин
8
МакКарти
21
Грин
9
Лонг
10
Кин
14
Уолтерс
2
Лустиг
3
Антонссон
3
Антонссон
2
Лустиг
7
Ларссон
21
Дурмаз
21
Дурмаз
7
Ларссон
0
Хюсен
20
Тойвонен
20
Тойвонен
0
Хюсен
10
Кин
20
Хулахан
20
Хулахан
10
Кин
11
МакКлин
22
Кеох
22
Кеох
11
МакКлин
9
Лонг
20
Сэммон
20
Сэммон
9
Лонг
Остались в запасе
Швеция
Ирландия
13
Эртон Фейзалаху
ЦФ
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
13
Эртон Фейзалаху
ЦФ
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
Остались в запасе
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Швеция - Ирландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Френдс Арена
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