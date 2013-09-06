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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Швеция
Ирландия - Швеция: обзор матча 06 сентября 2013
Ирландия
06.09.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
1 : 2
Завершен
Швеция
22'
Р. Кин
33'
Й. Элмандер
57'
А. Свенссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Швеция
90'
+2
Замена
Й. Ольссон
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
Г. Уилэн
81'
68'
Замена
П. Вернблум
️️️️
А. Свенссон
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Уолтерс
68'
64'
Замена
️️️️
М. Лустиг
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Свенссон
Пас отдал
З. Ибрагимович
56'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
Р. Данн
38'
33'
ГОЛ! 1:1!
Й. Элмандер
Пас отдал
М. Лустиг
ГОЛ! 1:0!
Р. Кин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
5
Ричард Данн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
13
Альбин Экдаль
ЦП
11
Александер Качаниклич
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
21
Пол Грин
АП
20
Саймон Кокс
ЦФ
20
Конор Сэммон
ЦФ
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
4-3-3
1
Форд
5
Данн
4
О'Ши
20
Уилсон
2
Коулмен
11
МакКлин
6
Уилэн
8
МакКарти
10
Кин
9
Лонг
14
Уолтерс
4-4-2
1
Исакссон
2
Лустиг
0
Нильссон
18
Ольссон
3
Антонссон
11
Качаниклич
7
Ларссон
8
Свенссон
13
Экдаль
10
Ибрагимович
11
Элмандер
14
Уолтерс
20
Кокс
20
Кокс
14
Уолтерс
11
Элмандер
15
Ольссон
15
Ольссон
11
Элмандер
8
Свенссон
16
Вернблум
16
Вернблум
8
Свенссон
Остались в запасе
Ирландия
Швеция
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
21
Пол Грин
АП
20
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
21
Пол Грин
АП
20
Конор Сэммон
ЦФ
Остались в запасе
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Ирландия - Швеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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