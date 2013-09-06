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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Армения
Чехия - Армения: обзор матча 06 сентября 2013
Чехия
06.09.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
1 : 2
Завершен
Армения
70'
Т. Росицки
31'
К. Мкртчян
90+2'
Г. Казарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Армения
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Г. Казарян
82'
Желтая карточка
А. Едигарян
76'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
К. Оганесян
ГОЛ! 1:1!
Т. Росицки
70'
69'
Замена
Г. Каспаров
️️️️
Р. Березовский
Замена
М. Сухи
️️️️
Д. Лимберски
65'
Замена
О. Ваньек
️️️️
П. Ирачек
62'
Замена
В. Кадлец
️️️️
М. Рабушич
55'
Желтая карточка
Т. Росицки
52'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
50'
41'
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Мкртчян
28'
Желтая карточка
Р. Арзуманян
28'
Замена
Л. Айрапетян
️️️️
А. Озбилиз
Желтая карточка
Д. Лимберски
25'
22'
Желтая карточка
А. Озбилиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Петр Ирачек
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
19
Михал Рабушич
ЦФ
15
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Армения
1
Роман Березовский
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Ондрей Кушнир
ПЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
13
Ондрей Ваньек
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
4
Артур Авагян
ЛЗ
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
0
Артур Восканян
ЦП
16
Давид Акопян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Кадлец
6
Сивок
8
Лимберски
4
Гебре Селасси
0
Ирачек
13
Плашил
10
Росицки
0
Гушбауэр
15
Козак
19
Рабушич
4-5-1
1
Березовский
13
Оганесян
0
Мкоян
5
Арзуманян
3
Ароян
18
Мхитарян
6
Мкртчян
12
Казарян
7
Едигарян
0
Озбилиз
0
Мовсисян
8
Лимберски
17
Сухи
17
Сухи
8
Лимберски
0
Ирачек
13
Ваньек
13
Ваньек
0
Ирачек
19
Рабушич
14
Кадлец
14
Кадлец
19
Рабушич
1
Березовский
0
Каспаров
0
Каспаров
1
Березовский
0
Озбилиз
20
Айрапетян
20
Айрапетян
0
Озбилиз
13
Оганесян
8
Пиццелли
8
Пиццелли
13
Оганесян
Остались в запасе
Чехия
Армения
23
Ярослав Дробны
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
Ондрей Кушнир
ПЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
0
Артур Восканян
ЦП
16
Давид Акопян
ЦП
20
Карен Мурадян
ЦЗ
4
Артур Авагян
ЛЗ
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
23
Ярослав Дробны
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
Ондрей Кушнир
ПЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Остались в запасе
0
Артур Восканян
ЦП
16
Давид Акопян
ЦП
20
Карен Мурадян
ЦЗ
4
Артур Авагян
ЛЗ
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Чехия - Армения
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Фортуна Арена
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