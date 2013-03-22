Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Бельгия
Северная Македония - Бельгия: обзор матча 22 марта 2013
Северная Македония
22.03.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
0 : 2
Завершен
Бельгия
26'
К. Де Брюйне
62'
Э. Азар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Бельгия
85'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Бентеке
Замена
А. Трайковски
️️️️
Ф. Хасани
81'
Замена
Д. Тасевски
️️️️
И. Тричковски
81'
Желтая карточка
М. Ивановски
76'
Желтая карточка
Б. Грнчаров
68'
Желтая карточка
А. Лазевски
62'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Азар
Замена
М. Ивановски
️️️️
А. Яхович
57'
Желтая карточка
М. Демири
40'
36'
Желтая карточка
Т. Вермален
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
0
Александар Тодоровски
ЦП
0
Мухамед Демири
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Маруан Феллайни
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
0
Илчо Наумоски
ЦФ
8
Деян Блажевски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-5
1
Пачовски
17
Лазевски
2
Новески
15
Грнчаров
0
Тодоровски
0
Демири
10
Ибраими
11
Хасани
7
Тричковски
10
Пандев
9
Яхович
4-3-2-1
1
Куртуа
15
ван Бюйтен
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Вермален
8
Феллайни
6
Витсель
19
Дембеле
7
Де Брюйне
10
Азар
20
Бентеке
7
Тричковски
7
Тасевски
7
Тасевски
7
Тричковски
11
Хасани
9
Трайковски
9
Трайковски
11
Хасани
9
Яхович
21
Ивановски
21
Ивановски
9
Яхович
20
Бентеке
22
Шадли
22
Шадли
20
Бентеке
Остались в запасе
Северная Македония
Бельгия
1
Мартин Богатинов
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
0
Илчо Наумоски
ЦФ
8
Деян Блажевски
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
0
Илчо Наумоски
ЦФ
8
Деян Блажевски
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Северная Македония - Бельгия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Тоше Проески
Новости команд
Все
Северная Македония
Бельгия
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Швейцария – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Швейцария – Северная Македония: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Зидан прокомментировал волевую победу Франции над Бельгией в Лиге наций
6 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+