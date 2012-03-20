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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гройтер Фюрт - Боруссия Д
Гройтер Фюрт - Боруссия Д: обзор матча 20 марта 2012
Гройтер Фюрт
20.03.2012, вторник, 23:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гройтер Фюрт - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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