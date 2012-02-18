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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Бирмингем Сити
Челси - Бирмингем Сити: обзор матча 18 февраля 2012
Челси
18.02.2012, суббота, 16:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
64'
Д. Старридж
21'
Д. Мерфи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
К. Бурк
️️️️
У. Эллиотт
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Х. Мата
Замена
Д. Джервис
️️️️
А. Руни
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Б. Иванович
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Д. Матч
Пенальти не реализован!
Х. Мата
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
15'
Замена
Д. Спектор
️️️️
С. Карр
13'
Травма
С. Карр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
14
Рауль Мейрелеш
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
3
Дэвид Мерфи
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЛП
18
Кейт Фахи
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Натан Редмонд
ПП
14
Моргаро Гомис
ЦФ
9
Адам Руни
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Каллум Рэйлли
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
9
Акваси Асанте
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
5
Бертранд
24
Кэхилл
4
Луис
20
Иванович
12
Оби Микел
7
Рамирес
14
Мейрелеш
64
Мата
15
Старридж
9
Торрес
4-4-2
21
Дойл
2
Карр
19
Ибаньес
33
Дэйвис
3
Мерфи
27
Редмонд
18
Фахи
77
Матч
15
Эллиотт
9
Руни
14
Гомис
64
Мата
8
Лэмпард
8
Лэмпард
64
Мата
9
Торрес
11
Дрогба
11
Дрогба
9
Торрес
12
Оби Микел
8
Калу
8
Калу
12
Оби Микел
2
Карр
23
Спектор
23
Спектор
2
Карр
15
Эллиотт
14
Бурк
14
Бурк
15
Эллиотт
9
Руни
44
Джервис
44
Джервис
9
Руни
Остались в запасе
Челси
Бирмингем Сити
40
Энрике Илариу
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
17
Каллум Рэйлли
ЦП
9
Акваси Асанте
ЦФ
1
Джек Батлэнд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Остались в запасе
17
Каллум Рэйлли
ЦП
9
Акваси Асанте
ЦФ
1
Джек Батлэнд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Челси - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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