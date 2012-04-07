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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Цюрих
Сьон - Цюрих: обзор матча 07 апреля 2012
Сьон
07.04.2012, суббота, 19:45
Швейцария. Супер-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Цюрих
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Статистика матча Сьон - Цюрих
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0
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