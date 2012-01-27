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Габон - Марокко

27.01.2012, Пятница, 23:00 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Кубок Африканских Наций, 2 тур Габон - Марокко
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Габон 3 3 0 0 6:2 +4 9
2. Тунис 3 2 0 1 4:3 +1 6
3. Марокко 3 1 0 2 4:5 -1 3
4. Нигер 3 0 0 3 1:5 -4 0
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