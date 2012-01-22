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Кот-д'Ивуар - Судан

22.01.2012, Воскресенье, 20:00 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, 1 тур Кот-д'Ивуар - Судан
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кот-д'Ивуар 3 3 0 0 5:0 +5 9
2. Судан 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Ангола 3 1 1 1 4:5 -1 4
4. Буркина-Фасо 3 0 0 3 2:6 -4 0
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