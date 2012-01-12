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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Чезена
Наполи - Чезена: обзор матча 12 января 2012
Наполи
12.01.2012, четверг, 23:59
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Чезена
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Наполи - Чезена
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0
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Желтые карточки
0
0
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