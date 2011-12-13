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Расписание матчей
Италия. Кубок
Палермо - Сиена
Палермо - Сиена: обзор матча 13 декабря 2011
Палермо
13.12.2011, вторник, 23:59
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 4
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Сиена
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Палермо - Сиена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
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06.11.2026
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17.10.2026
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Италия. Кубок, 1/4 финала
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23.01.2014
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Информация о матче
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