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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 06 марта 2012
Амкар (мол)
06.03.2012, вторник, 12:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
65'
А. Васечкин
88'
О. Шалаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
А. Касимов
️️️️
В. Почивалин
ГОЛ! 0:2!
О. Шалаев
Замена
А. Быков
️️️️
М. Палиенко
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Андриевский
Замена
Ф. Алексенко
️️️️
В. Пестрячев
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Е. Смородин
️️️️
Д. Козлов
ГОЛ! 0:1!
А. Васечкин
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Панцырев
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
П. Мийич
️️️️
А. Топчу
Желтая карточка
А. Панцырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
88
Алексей Васечкин
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Евгений Смородин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
97
Федор Алексенко
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
42
Егор Наумов
ЦП
4-1-3-2
35
Данилов
30
Идову
5
Мьюшкович
2
Кричмар
27
Молодцов
5
Рябокобыленко
36
Панцырев
10
Козлов
10
Топчу
9
Субботин
29
Андриевский
3-1-3-1-2
31
Федоров
6
Вихров
47
Божин
13
Почивалин
18
Шалаев
74
Нахлесткин
13
Зверев
6
Свежов
99
Палиенко
88
Васечкин
41
Пестрячев
29
Андриевский
49
Сиротин
49
Сиротин
29
Андриевский
5
Рябокобыленко
84
Кочкин
84
Кочкин
5
Рябокобыленко
10
Козлов
93
Смородин
93
Смородин
10
Козлов
36
Панцырев
22
Романенко
22
Романенко
36
Панцырев
10
Топчу
15
Мийич
15
Мийич
10
Топчу
41
Пестрячев
97
Алексенко
97
Алексенко
41
Пестрячев
99
Палиенко
93
Быков
93
Быков
99
Палиенко
13
Почивалин
38
Касимов
38
Касимов
13
Почивалин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
57
Андрей Веселов
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Остались в запасе
57
Андрей Веселов
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
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Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
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Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
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2018.08.19 12:17
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