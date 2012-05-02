Спартак-Нальчик - Ростов

|36 тур
|25 марта, воскресенье
|14:00
|Ростов
|2:1
|Спартак-Нальчик
|36 тур
|25 марта, воскресенье
|14:00
|Ростов
|2:1
|Спартак-Нальчик
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Спартак-Нальчик
|0:1
|Ростов
|8 тур
|7 мая, суббота
|18:30
|Ростов
|0:0
|Спартак-Нальчик
|18 тур
|20 августа, пятница
|21:00
|Ростов
|1:1
|Спартак-Нальчик
|4 тур
|3 апреля, суббота
|18:30
|Спартак-Нальчик
|5:2
|Ростов
|23 тур
|27 сентября, воскресенье
|14:00
|Спартак-Нальчик
|1:0
|Ростов
|9 тур
|16 мая, суббота
|16:30
|Ростов
|1:1
|Спартак-Нальчик
|25 тур
|30 сентября, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:1
|Спартак-Нальчик
|11 тур
|26 мая, суббота
|18:00
|Спартак-Нальчик
|0:0
|Ростов
|13 тур
|31 июля, понедельник
|00:00
|Ростов
|2:1
|Спартак-Нальчик
|28 тур
|6 июля, четверг
|00:00
|Спартак-Нальчик
|3:1
|Ростов
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|44
|16
|13
|15
|58:61
|-3
|61
|2.
|Амкар-Пермь
|44
|14
|13
|17
|40:51
|-11
|55
|3.
|Ахмат
|44
|14
|10
|20
|45:62
|-17
|52
|4.
|Крылья Советов
|44
|12
|15
|17
|33:50
|-17
|51
|5.
|Ростов
|44
|12
|12
|20
|45:61
|-16
|48
|6.
|Волга НН
|44
|12
|5
|27
|37:60
|-23
|41
|7.
|Томь
|44
|8
|13
|23
|30:70
|-40
|37
|8.
|Спартак Нч
|44
|7
|13
|24
|39:60
|-21
|34