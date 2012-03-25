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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Ростов - Спартак-Нальчик

25.03.2012, Воскресенье, 14:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая) Россия. Премьер-лига, 36 тур Ростов - Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Спартак-Нальчик 0:1 Ростов
8 тур
7 мая, суббота 18:30 Ростов 0:0 Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
20 августа, пятница 21:00 Ростов 1:1 Спартак-Нальчик
4 тур
3 апреля, суббота 18:30 Спартак-Нальчик 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Спартак-Нальчик 1:0 Ростов
9 тур
16 мая, суббота 16:30 Ростов 1:1 Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 0:1 Спартак-Нальчик
11 тур
26 мая, суббота 18:00 Спартак-Нальчик 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
31 июля, понедельник 00:00 Ростов 2:1 Спартак-Нальчик
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Спартак-Нальчик 3:1 Ростов
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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