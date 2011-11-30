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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 30 ноября 2011
Манчестер Юнайтед
30.11.2011, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
67'
Ф. Македа (П)
63'
Д. Амброуз
99'
Г. Мюррэй
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
ГОЛ! 1:2!
Г. Мюррэй
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Истер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Македа
ГОЛ! 0:1!
Д. Амброуз
Замена
П. Погба
️️️️
Рафаэл
Травма
Рафаэл
Замена
Р. Моррисон
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Д. Амброуз
️️️️
Д. Мокси
+1
Травма
Д. Мокси
Замена
Д. Парр
️️️️
Ш. Сканнелл
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
Фабио
Травма
Фабио
Травма
Ш. Сканнелл
Желтая карточка
Фабио
Травма
Д. Бербатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
(К)
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
9
Шон Сканнелл
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
2
Дэвид Райт
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Джермейн Истер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
29
Ларнелл Коул
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
28
Даррен Амброуз
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-4-2
13
Амос
2
Фабио
6
Смоллинг
35
Эванс
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
92
Диуф
24
Гибсон
25
Валенсия
9
Македа
10
Бербатов
4-4-1-1
12
Прайс
17
Клайн
4
Гарднер
5
МакКарти
21
Мокси
2
Райт
7
О'Кифи
15
Дикгакой
9
Сканнелл
10
Заа
8
Истер
10
Бербатов
11
Моррисон
11
Моррисон
10
Бербатов
2
Фабио
3
Фрайерс
3
Фрайерс
2
Фабио
2
Рафаэл
8
Погба
8
Погба
2
Рафаэл
21
Мокси
28
Амброуз
28
Амброуз
21
Мокси
9
Сканнелл
2
Парр
2
Парр
9
Сканнелл
8
Истер
39
Мюррэй
39
Мюррэй
8
Истер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
29
Ларнелл Коул
ЦП
1
Андерс Линдегаард
ВР
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Остались в запасе
29
Ларнелл Коул
ЦП
1
Андерс Линдегаард
ВР
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:40 (прямая)
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