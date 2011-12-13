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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кордоба - Бетис
Кордоба - Бетис: обзор матча 13 декабря 2011
Кордоба
13.12.2011, вторник, 23:59
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кордоба - Бетис
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0
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Желтые карточки
0
0
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