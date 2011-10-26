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Расписание матчей
Украина. Кубок
Карпаты - Металлист
Карпаты - Металлист: обзор матча 26 октября 2011
Карпаты
26.10.2011, среда, 21:00
Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карпаты - Металлист
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0
0
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0
0
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