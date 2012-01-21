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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Кристал Пэлас
Блэкпул - Кристал Пэлас: обзор матча 21 января 2012
Блэкпул
21.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Блэкпул - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
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01.11.2026
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20.10.2026
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10.10.2026
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21.11.2026
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Кристал Пэлас
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08.11.2026
Ливерпуль
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1 : 1
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 0
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Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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0 : 1
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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