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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Удинезе - Атлетико
Удинезе - Атлетико: обзор матча 20 октября 2011
Удинезе
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
88'
М. Бенатиа
90+3'
А. Флоро Флорес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Атлетико
ГОЛ! 2:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Э. Агьеманг-Баду
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
Д. Фаббрини
Замена
Коке
️️️️
Пицци
Замена
К. Асамоа
️️️️
Т. Дубе
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
Адриан
️️️️
Габи
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Хуанфран
Замена
Д. Баста
️️️️
Р. Перейра
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
А. Абди
Травма
А. Флоро Флорес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
(К)
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Тьерри Дубе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
22
Альмен Абди
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
80
Альберто Переа
(К)
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Пицци
АП
10
Диего
АП
20
Хуанфран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
6
Коке
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-4-2-1
1
Ханданович
6
Домицци
5
Данило
4
Бенатиа
7
Армеро
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
6
Дубе
22
Абди
37
Перейра
9
Флоро Флорес
3-2-3-2
1
Куртуа
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
12
Ассунсао
14
Габи
20
Хуанфран
10
Диего
80
Переа
9
Фалькао
21
Пицци
37
Перейра
8
Баста
8
Баста
37
Перейра
6
Дубе
27
Асамоа
27
Асамоа
6
Дубе
22
Абди
31
Фаббрини
31
Фаббрини
22
Абди
21
Пицци
6
Коке
6
Коке
21
Пицци
20
Хуанфран
19
Рейес
19
Рейес
20
Хуанфран
14
Габи
20
Адриан
20
Адриан
14
Габи
Остались в запасе
Удинезе
Атлетико
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Удинезе - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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