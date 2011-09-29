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Лига Европы 2026/2027
Марибор - Бирмингем Сити
Марибор - Бирмингем Сити: обзор матча 29 сентября 2011
Марибор
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
29'
Д. Волаш
64'
К. Бурк
79'
У. Эллиотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Бирмингем Сити
Замена
М. Чрнич
️️️️
Д. Мезга
Замена
Р. Берич
️️️️
А. Мертель
ГОЛ! 1:2!
У. Эллиотт
Замена
А. Ибраими
️️️️
Г. Цвиянович
Замена
Н. Жигич
️️️️
М. Кинг
ГОЛ! 1:1!
К. Бурк
Пас отдал
М. Кинг
Желтая карточка
М. Гомис
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Волаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
14
Крис Бурк
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
14
Моргаро Гомис
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
Марибор
13
Матей Радан
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
5
Желько Филипович
ОП
92
Матич Чрнич
ЦП
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Этьен Великонья
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
9
Адам Руни
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-1-3-3
33
Ханданович
22
Милец
28
Вилер
32
Аргус
70
Мертель
14
Цвиянович
78
Мезга
22
Потокар
9
Таварес
31
Лесьяк
17
Волаш
4-4-2
21
Дойл
24
Риджуэлл
19
Ибаньес
13
Колдуэлл
23
Спектор
22
Босежур
14
Бурк
15
Эллиотт
18
Фахи
9
Кинг
14
Гомис
78
Мезга
92
Чрнич
92
Чрнич
78
Мезга
14
Цвиянович
9
Ибраими
9
Ибраими
14
Цвиянович
70
Мертель
9
Берич
9
Берич
70
Мертель
9
Кинг
19
Жигич
19
Жигич
9
Кинг
Остались в запасе
Марибор
Бирмингем Сити
13
Матей Радан
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
5
Желько Филипович
ОП
23
Этьен Великонья
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
13
Боаз Майхилл
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
9
Адам Руни
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
13
Матей Радан
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
5
Желько Филипович
ОП
23
Этьен Великонья
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
9
Адам Руни
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Марибор - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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