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Маккаби - Динамо

29.09.2011, Четверг, 23:05 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:55 (прямая) 15:45 (пятница, 30 сентября) Лига Европы, 2 тур Маккаби - Динамо
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бешикташ 6 4 0 2 13:7 +6 12
2. Сток Сити 6 3 2 1 10:7 +3 11
3. Динамо К 6 1 4 1 7:7 0 7
4. Маккаби ТА 6 0 2 4 8:17 -9 2
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