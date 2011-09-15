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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Мальме
АЗ Алкмаар - Мальме: обзор матча 15 сентября 2011
АЗ Алкмаар
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
4 : 1
Завершен
Мальме
21'
Ж. Алтидор
33'
Р. Эльм (П)
39'
А. Махер
49'
Б. Холмен
72'
Д. Ларссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Мальме
Замена
Д. Рексхепи
️️️️
Д. Ларссон
Желтая карточка
Э. Альварадо
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Ларссон
Желтая карточка
Э. Реийнен
Замена
Э. Реийнен
️️️️
Н. Мойсандер
Замена
А. Мехмети
️️️️
В. Фигейредо
Замена
Р. Клаван
️️️️
С. Поульсен
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Р. Беренс
Замена
М. Мутавдзич
️️️️
М. Ранеги
ГОЛ! 4:0!
Б. Холмен
ГОЛ! 3:0!
А. Махер
Желтая карточка
Р. Беренс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Эльм
Желтая карточка
Рикардиньо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Алтидор
17'
Желтая карточка
И. Пекальски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Даниэль Андерссон
ЦЗ
2
Ульрих Винзентс
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
17
Иво Пекальски
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
9
Вилтон Фигейредо
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Рикард Норлинг
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
16
Яго Фернандез
ЦЗ
11
Джеффри Обинн
ЦП
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
9
Дардан Рексхепи
ЦФ
26
Агон Мехмети
ЦФ
4-2-2-2
18
Альварадо
24
Виргевер
7
Поульсен
4
Мойсандер
4
Марселлис
20
Эльм
19
Вернблум
7
Беренс
6
Махер
14
Холмен
17
Алтидор
4-4-2
27
Далин
2
Винзентс
18
Янссон
4
Андерссон
20
Рикардиньо
17
Пекальски
6
Хамад
9
Фигейредо
10
Дурмаз
13
Ранеги
12
Ларссон
7
Поульсен
24
Клаван
24
Клаван
7
Поульсен
4
Мойсандер
6
Реийнен
6
Реийнен
4
Мойсандер
7
Беренс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Беренс
12
Ларссон
9
Рексхепи
9
Рексхепи
12
Ларссон
13
Ранеги
5
Мутавдзич
5
Мутавдзич
13
Ранеги
9
Фигейредо
26
Мехмети
26
Мехмети
9
Фигейредо
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Мальме
21
Эрик Хейблок
ВР
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
16
Яго Фернандез
ЦЗ
11
Джеффри Обинн
ЦП
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
Главный тренер
Рикард Норлинг
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Остались в запасе
16
Яго Фернандез
ЦЗ
11
Джеффри Обинн
ЦП
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Рикард Норлинг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Мальме
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
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