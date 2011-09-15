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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Бухарест
Хапоэль ТА - Бухарест: обзор матча 15 сентября 2011
Хапоэль ТА
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бухарест
55'
О. Хереа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Бухарест
Желтая карточка
С. Туама
+7
Желтая карточка
М. Печалка
+5
Замена
Э. Коэн
️️️️
Б. Франсман
+3
+1
Красная карточка
Р. Сурду
Желтая карточка
В. Бадир
Красная карточка
А. Ядин
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
О. Хереа
Замена
Р. Сурду
️️️️
М. Роман
Желтая карточка
О. Хереа
Замена
А. Ядин
️️️️
М. Лала
Желтая карточка
Ч. Деяк
ГОЛ! 0:1!
О. Хереа
Замена
Д. Панку
️️️️
Кассио
Желтая карточка
О. Кенде
Желтая карточка
Ч. Деяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
6
Беван Франсман
ЦЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
16
Омер Дамари
ЦФ
17
Мааран Лала
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
Бухарест
2
Руи Дуарте
ВР
4
Маркос Антонио
ЦЗ
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
8
Николае Григоре
ЦП
10
Овидиу Хереа
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
5
Дан Алекса
ЦП
28
Михай Роман
ПП
9
Кассио
ЦФ
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
12
Омри Атия
ЦЗ
15
Салим Туама
ЦП
8
Элрой Коэн
ЦП
8
Махмуд Абасс
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
8
Роэй Гордана
АП
Бухарест
89
Кэтэлин Стратон
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
24
Ромео Сурду
АП
11
Даниэл Панку
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Эдель
6
Франсман
3
Печалка
10
Бадир
23
Кенде
11
Оремуш
18
Абутбул
40
Игьебор
18
Тамуз
17
Лала
16
Дамари
3-5-1
2
Дуарте
4
Антонио
3
Эзекияс
16
Бурча
28
Роман
10
Хереа
10
Деяк
5
Алекса
8
Григоре
9
Кассио
6
Франсман
8
Коэн
8
Коэн
6
Франсман
17
Лала
26
Ядин
26
Ядин
17
Лала
10
Хереа
80
Тейшейра
80
Тейшейра
10
Хереа
28
Роман
24
Сурду
24
Сурду
28
Роман
9
Кассио
11
Панку
11
Панку
9
Кассио
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Бухарест
15
Салим Туама
ЦП
12
Омри Атия
ЦЗ
8
Махмуд Абасс
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
8
Роэй Гордана
АП
Главный тренер
Дрор Каштан
89
Кэтэлин Стратон
ВР
8
Штефан Григоре
ЦП
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
12
Владимир Божович
ЛЗ
Остались в запасе
15
Салим Туама
ЦП
12
Омри Атия
ЦЗ
8
Махмуд Абасс
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
8
Роэй Гордана
АП
Остались в запасе
89
Кэтэлин Стратон
ВР
8
Штефан Григоре
ЦП
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
12
Владимир Божович
ЛЗ
Главный тренер
Дрор Каштан
Статистика матча Хапоэль ТА - Бухарест
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Бухарест
Товарищеские матчи
Рубин
0 : 1
01.02.2013
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд
Бухарест
1 : 0
09.08.2012
Херенвен
Лига Европы, 3 раунд
Херенвен
4 : 0
02.08.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 2
26.07.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
Бухарест
3 : 1
19.07.2012
МюПа
Информация о матче
Стадион:
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