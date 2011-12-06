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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - БАТЭ
Барселона - БАТЭ: обзор матча 06 декабря 2011
Барселона
06.12.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
4 : 0
Завершен
БАТЭ
35'
С. Роберто
60'
М. Монтойя
63'
Педро
88'
Педро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - БАТЭ
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Педро
Желтая карточка
М. Симич
Замена
М. Риверола
️️️️
С. Роберто
Замена
М. Кежман
️️️️
Р. Брессан
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Рафинья
Замена
Э. Олехнович
️️️️
Д. Лихтарович
Замена
М. Гордейчук
️️️️
А. Павлов
ГОЛ! 3:0!
Педро
Пас отдал
И. Куэнка
ГОЛ! 2:0!
М. Монтойя
Пас отдал
И. Куэнка
Замена
М. Муниеса
️️️️
Джонатан
Желтая карточка
А. Юревич
ГОЛ! 1:0!
С. Роберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Максвелл
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЛП
6
Серджи Роберто
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦП
12
Рафинья
ЦП
6
Джонатан
ПП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
25
Дмитрий Бага
ЛП
88
Ренан Брессан
ЛП
8
Александр Володько
ЦП
17
Александр Павлов
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ПП
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Барселона
13
Ойер
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
БАТЭ
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-5-1-1
13
Пинто
17
Максвелл
5
Бартра
33
Монтойя
6
Алькантара
6
Роберто
3
Фонтас
12
Рафинья
6
Джонатан
9
Педро
7
Куэнка
4-5-1
30
Гутор
5
Юревич
26
Бордачев
55
Симич
24
Филипенко
2
Лихтарович
25
Бага
8
Володько
17
Павлов
88
Брессан
80
Концевой
6
Джонатан
5
Муниеса
5
Муниеса
6
Джонатан
6
Роберто
30
Риверола
30
Риверола
6
Роберто
12
Рафинья
10
Деулофеу
10
Деулофеу
12
Рафинья
17
Павлов
62
Гордейчук
62
Гордейчук
17
Павлов
2
Лихтарович
23
Олехнович
23
Олехнович
2
Лихтарович
88
Брессан
99
Кежман
99
Кежман
88
Брессан
Остались в запасе
Барселона
БАТЭ
17
Кико Фемения
ПЗ
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
2
Филипп Рудик
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
Остались в запасе
2
Филипп Рудик
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Барселона - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 09:45 (среда, 7 декабря)
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