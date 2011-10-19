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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - БАТЭ
Милан - БАТЭ: обзор матча 19 октября 2011
Милан
19.10.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
БАТЭ
35'
З. Ибрагимович
70'
К. Боатенг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - БАТЭ
Замена
Ф. Мексес
️️️️
А. Неста
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Боатенг
Замена
А. Павлов
️️️️
Р. Брессан
Замена
М. Скавыш
️️️️
М. Кежман
ГОЛ! 2:0!
К. Боатенг
Замена
Э. Олехнович
️️️️
Д. Лихтарович
Замена
Робиньо
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
М. Симич
Желтая карточка
М. Бордачев
Желтая карточка
А. Ночерино
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
20
Иньяцио Абате
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
0
Тайе Тайво
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
55
Марко Симич
ЛЗ
25
Дмитрий Бага
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЛП
8
Александр Володько
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
(К)
ПП
99
Матея Кежман
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
БАТЭ
30
Павел Чесновский
ВР
2
Филипп Рудик
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
23
Бонера
0
Тайво
23
Ночерино
6
ван Боммел
20
Аквилани
27
Боатенг
11
Ибрагимович
99
Кассано
3-2-3-2
30
Гутор
25
Бага
15
Радьков
26
Бордачев
5
Юревич
55
Симич
2
Лихтарович
8
Володько
88
Брессан
80
Концевой
99
Кежман
13
Неста
5
Мексес
5
Мексес
13
Неста
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
99
Кассано
70
Робиньо
70
Робиньо
99
Кассано
2
Лихтарович
23
Олехнович
23
Олехнович
2
Лихтарович
88
Брессан
17
Павлов
17
Павлов
88
Брессан
99
Кежман
15
Скавыш
15
Скавыш
99
Кежман
Остались в запасе
Милан
БАТЭ
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
2
Филипп Рудик
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
62
Михаил Гордейчук
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Остались в запасе
2
Филипп Рудик
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
62
Михаил Гордейчук
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Милан - БАТЭ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:30 (четверг, 20 октября)
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