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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Валенсия
Байер - Валенсия: обзор матча 19 октября 2011
Байер
19.10.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
52'
А. Шюррле
56'
С. Сэм
24'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Валенсия
Замена
Д. Швааб
️️️️
С. Сэм
+1
Замена
А. Адурис
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Эрнандес
Замена
С. Каналес
️️️️
Ж. Альба
Желтая карточка
Л. Мигел
ГОЛ! 2:1!
С. Сэм
Пас отдал
М. Баллак
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Кадлец
Желтая карточка
А. Шюррле
Замена
М. Фридрих
️️️️
Ш. Райнарц
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 0:1!
Жонас
Пас отдал
Р. Сольдадо
Желтая карточка
С. Рольфес
Желтая карточка
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-5-1
1
Лено
3
Кадлец
21
Топрак
7
Райнарц
8
Бендер
13
Баллак
8
Кастро
20
Шюррле
6
Рольфес
33
Сэм
11
Кисслинг
3-2-2-1-2
25
Алвес
23
Рами
4
Руис
22
Матье
23
Мигел
18
Альба
11
Банега
6
Альбельда
19
Эрнандес
17
Жонас
9
Сольдадо
7
Райнарц
2
Фридрих
2
Фридрих
7
Райнарц
33
Сэм
5
Швааб
5
Швааб
33
Сэм
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
19
Эрнандес
8
Фегули
8
Фегули
19
Эрнандес
18
Альба
20
Каналес
20
Каналес
18
Альба
6
Альбельда
20
Адурис
20
Адурис
6
Альбельда
Остались в запасе
Байер
Валенсия
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Ханно Балич
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Ханно Балич
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Байер - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:45 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 12:25 (четверг, 20 октября)
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