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Милан - Виктория

28.09.2011, Среда, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Лига Чемпионов, 2 тур Милан - Виктория
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 5 1 0 20:4 +16 16
2. Милан 6 2 3 1 11:8 +3 9
3. Виктория П 6 1 2 3 4:11 -7 5
4. БАТЭ 6 0 2 4 2:14 -12 2
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