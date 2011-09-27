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Лион - Динамо

27.09.2011, Вторник, 22:45 мск Лион, стадион Жерлан Лига Чемпионов, 2 тур Лион - Динамо
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 6 0 0 19:2 +17 18
2. Лион 6 2 2 2 9:7 +2 8
3. Аякс 6 2 2 2 6:6 0 8
4. Динамо Зб 6 0 0 6 3:22 -19 0
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