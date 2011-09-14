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Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Лион
Аякс - Лион: обзор матча 14 сентября 2011
Аякс
14.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Лион
Замена
Г. Фофана
️️️️
М. Гоналон
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Б. Гомис
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
М. Сулеймани
Замена
Д. Булыкин
️️️️
К. Сигторссон
Желтая карточка
Б. Гомис
Замена
В. Анита
️️️️
Т. Янссен
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
К. Чельстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-3-1-2
1
Вермеер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
20
Бойлесен
9
ван дер Вил
10
Сулеймани
6
Де Йонг
16
Янссен
24
Эриксен
30
Сигторссон
11
Бурригтер
4-1-3-2
1
Льорис
15
Ревейер
26
Коне
6
Ловрен
26
Сиссоко
25
Гоналон
4
Чельстрем
19
Гренье
7
Бастос
18
Гомис
7
Бриан
16
Янссен
6
Анита
6
Анита
16
Янссен
10
Сулеймани
6
Эбесилио
6
Эбесилио
10
Сулеймани
30
Сигторссон
23
Булыкин
23
Булыкин
30
Сигторссон
25
Гоналон
6
Фофана
6
Фофана
25
Гоналон
18
Гомис
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
18
Гомис
Остались в запасе
Аякс
Лион
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Аякс - Лион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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