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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Саутгемптон
Рединг - Саутгемптон: обзор матча 22 октября 2011
Рединг
22.10.2011, суббота, 20:20
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Рединг - Саутгемптон
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0
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Матчи команд
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0 : 0
31.10.2026
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Рединг
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1 : 0
21.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
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Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
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