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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Слован
Динамо - Слован: обзор матча 28 апреля 2012
Динамо
28.04.2012, суббота, 18:45
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
0 : 4
Завершен
Слован
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Статистика матча Динамо - Слован
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Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
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Словацко
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Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
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26.04.2025
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
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1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
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17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
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