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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Динамо
Баник - Динамо: обзор матча 10 марта 2012
Баник
10.03.2012, суббота, 19:00
Чехия. Гамбринус лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
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Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
- : -
21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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07.11.2026
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0 : 4
01.11.2026
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Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
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26.04.2025
Млада Болеслав
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