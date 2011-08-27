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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Портсмут - Кардифф
Портсмут - Кардифф: обзор матча 27 августа 2011
Портсмут
27.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
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Статистика матча Портсмут - Кардифф
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