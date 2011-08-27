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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Бристоль Сити
Донкастер Роверс - Бристоль Сити: обзор матча 27 августа 2011
Донкастер Роверс
27.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Донкастер Роверс - Бристоль Сити
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0
0
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0
Матчи команд
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1 : 2
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0 : 0
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Бристоль Сити
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Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
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