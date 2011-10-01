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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Дукла
Слован - Дукла: обзор матча 01 октября 2011
Слован
01.10.2011, суббота, 20:00
Чехия. Гамбринус лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Дукла
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Матчи команд
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Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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31 мая
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«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
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