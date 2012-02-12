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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Де Графсхап
ПСВ - Де Графсхап: обзор матча 12 февраля 2012
ПСВ
12.02.2012, воскресенье, 17:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
4 : 1
Завершен
Де Графсхап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ПСВ - Де Графсхап
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Де Графсхап
0 : 2
16.01.2025
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Де Графсхап
1 : 4
15.05.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
6 : 1
12.05.2019
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Де Графсхап
1 : 0
23.04.2019
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Де Графсхап
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
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