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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Парма
Палермо - Парма: обзор матча 25 апреля 2012
Палермо
25.04.2012, среда, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Парма
5'
А. Эрнандес
55'
С. Окака-Чука
72'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Парма
Желтая карточка
Ф. Микколи
+5
Желтая карточка
К. Лабрин
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Ф. Микколи
️️️️
М. Агиррегарай
ГОЛ! 1:2!
Д. Биабиани
Пас отдал
С. Джовинко
Замена
Й. Иличич
️️️️
И. Будан
ГОЛ! 1:1!
С. Окака-Чука
Желтая карточка
М. Агиррегарай
Замена
Жонатан
️️️️
Ф. Модесто
Замена
Э. Баррето
️️️️
Ф. Делла Рокка
Желтая карточка
Д. Галлоппа
18'
Замена
А. Лукарелли
️️️️
К. Дзаккардо
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
А. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЛАЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Массимо Донати
ПАЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
20
Франко Васкес
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЛП
32
Франческо Модесто
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
3-2-2-1-2
2
Вивиано
17
Мантовани
6
Муньос
18
Лабрин
26
Сильвестре
5
Донати
13
Агиррегарай
14
Делла Рокка
20
Васкес
19
Будан
11
Эрнандес
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
10
Вальдес
27
Сантакроче
14
Биабиани
32
Модесто
14
Галлоппа
4
Морроне
77
Окака-Чука
21
Джовинко
14
Делла Рокка
8
Баррето
8
Баррето
14
Делла Рокка
19
Будан
72
Иличич
72
Иличич
19
Будан
13
Агиррегарай
10
Микколи
10
Микколи
13
Агиррегарай
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
32
Модесто
2
Жонатан
2
Жонатан
32
Модесто
77
Окака-Чука
10
Флоккари
10
Флоккари
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Палермо
Парма
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
1
Никола Паварини
ВР
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Палермо - Парма
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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