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Катания - Лацио

18.03.2012, Воскресенье, 18:00 мск Катания, стадион Анджело Массимино Италия. Серия А, 28 тур Катания - Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
9 тур
26 октября, среда 22:45 Лацио 1:1 Катания
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Катания 1:4 Лацио
14 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 1:1 Катания
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Катания
4 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Катания 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
21 марта, суббота 20:00 Катания 1:0 Лацио
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 1:0 Катания
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Катания 1:0 Лацио
15 тур
8 декабря, суббота 20:00 Лацио 2:0 Катания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 23 15 0 68:20 +48 84
2. Милан 38 24 8 6 74:33 +41 80
3. Удинезе 38 18 10 10 52:35 +17 64
4. Лацио 38 18 8 12 56:47 +9 62
5. Наполи 38 16 13 9 66:46 +20 61
6. Интер 38 17 7 14 58:55 +3 58
7. Рома 38 16 8 14 60:54 +6 56
8. Парма 38 15 11 12 54:53 +1 56
9. Болонья 38 13 12 13 41:43 -2 51
10. Кьево 38 12 13 13 35:45 -10 49
11. Катания 38 11 15 12 47:52 -5 48
12. Аталанта * 38 13 13 12 41:43 -2 46
13. Фиорентина 38 11 13 14 37:43 -6 46
14. Сиена 38 11 11 16 45:45 0 44
15. Кальяри 38 10 13 15 37:46 -9 43
16. Палермо 38 11 10 17 52:62 -10 43
17. Дженоа 38 11 9 18 50:69 -19 42
18. Лечче 38 8 12 18 40:56 -16 36
19. Новара 38 7 11 20 35:65 -30 32
20. Чезена 38 4 10 24 24:60 -36 22
* - Аталанта: снято 6
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